Paweł Łatuszka: myśliwce, samoloty transportowe i helikoptery wzniosły się w niebo z białoruskich lotnisk

Około 30 myśliwców, samolotów transportowych i helikopterów miało wylecieć z białoruskich lotnisk - przekazał w środę wieczorem były ambasador Białorusi w Polsce Paweł Łatuszka. Polityk białoruskiej opozycji w rozmowie z TVN24 wyjaśnił, że zdarzenie to mogło być związane z prowadzonymi ćwiczeniami lub prowokacją, która mogłaby posłużyć jako pretekst do włączenia się Białorusi do inwazji na Ukrainę.

Paweł Łatuszka powiedział, że później otrzymał informacje o tym, że w okolicach miasta Równe mogło spaść kilka rakiet. - Czy były to te rakiety, nie dysponujemy taką wiedzą, ale można przypuszczać, że ewentualnie to były rakiety - dodał.

INSTITUTE FOR THE STUDY OF WAR

Atak Rosji na Ukrainę (stan na 15.03.2022) INSTITUTE FOR THE STUDY OF WAR

Paweł Łatuszka: ćwiczenia wojskowe lub prowokacja

Opozycyjny polityk podkreślił, że przed północą było słychać wybuchy w Nieświeżu, Baranowiczach, Klecku, Słucku i innych białoruskich miastach. - Nawet ściany się trzęsły, jak piszą ludzie w mediach społecznościowych. Co to było, nikt dokładnie nie może powiedzieć. Dysponujemy tylko informacją, że dziś koło Brześcia odbyły się ćwiczenia wojskowe - dodał Paweł Łatuszka, powołując się na mera Brześcia.

- Co to były za wybuchy? Czy jest to prowokacja? Ewentualnie tak, bo wczoraj na spotkaniu z generałem KGB Łukaszenka powiedział, że przy granicy z Białorusią spadła rakieta wystrzelona z terytorium Ukrainy, że każdy może pojechać do rzeki Prypeć i zobaczyć tę rakietę, która leży na ziemi - powiedział były ambasador Białorusi w Polsce. - Możemy przypuszczać, że dla Łukaszenki jest potrzebny pretekst albo że to były ćwiczenia - dodał.