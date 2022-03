Papież Franciszek: w Ukrainie płyną rzeki krwi i łez. Apel o wstrzymanie ataków

Podczas niedzielnego spotkania z wiernymi papież Franciszek zaapelował o wstrzymanie ataków w Ukrainie i dostarczenie potrzebującym pomocy humanitarnej. Podziękował też wszystkim, którzy przyjmują uchodźców.

Papież mówił między innymi o tym, że "w Ukrainie płyną rzeki krwi i łez", i że wojna sieje śmierć, zniszczenie i nędzę. Przywódca kościoła katolickiego poprowadził modlitwę za Ukrainę. Zadeklarował też, że Stolica Apostolska jest gotowa "uczynić wszystko" dla pokoju.

Podczas spotkania z wiernymi na modlitwie Anioł Pański w Watykanie papież oświadczył: - Ofiar jest coraz więcej, tak, jak osób, które uciekają, zwłaszcza matek i dzieci.

- W tym umęczonym kraju z godziny na godzinę dramatycznie rośnie potrzeba pomocy humanitarnej. Kieruję mój żarliwy apel, by naprawdę zapewniono korytarze humanitarne i by zagwarantowany i ułatwiony był dostęp do pomocy w oblężonych strefach, by zaoferować ratunek naszym braciom i siostrom, nękanym przez bomby i strach - zaznaczył Franciszek.

Następnie dodał: - Dziękuję wszystkim tym, którzy przyjmują uchodźców.

Modlitwa za Ukrainę

- Przede wszystkim błagam o to, by zakończyły się zbrojne ataki i przeważyły negocjacje, a także zdrowy rozsądek i by znów respektowano prawo międzynarodowe - apelował papież.

Franciszek podziękował dziennikarzom obecnym w Ukrainie, którzy "by zapewnić informacje wystawiają na ryzyko swoje własne życie". - Dziękuję wam bracia i siostry za tę waszą służbę, która pozwala nam być blisko dramatu tej ludności i ocenić okrucieństwo wojny - dodał wśród braw.

Razem z wiernymi, wśród których wielu trzymało ukraińskie flagi, papież modlił się za Ukrainę. Po wspólnym odmówieniu modlitwy ogłosił: - Stolica Apostolska jest gotowa uczynić wszystko, oddać się na służbę dla pokoju.

Poinformował, że do Ukrainy pojechało w tych dniach dwóch kardynałów, by "służyć i pomagać ludziom". To papieski jałmużnik kardynał Konrad Krajewski oraz kardynał Michael Czerny z dykasterii integralnego rozwoju człowieka.

- Ich obecność - wyjaśnił - jest obecnością nie tylko papieża, ale całego ludu chrześcijańskiego, który chce się zbliżyć, by powiedzieć: wojna jest szaleństwem, proszę zatrzymajcie się, zobaczcie to okrucieństwo.

Autor:wini/b

Źródło: PAP