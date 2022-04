OSW: trzy główne zakłady przemysłowe zasadniczymi punktami oporu w oblężonym Mariupolu

Eksperci Ośrodka Studiów Wschodnich oceniają po 35 dniach inwazji, że Rosjanie dążą do oderwania obwodu chersońskiego i utworzenia tam tak zwanej republiki ludowej. Zdaniem Andrzeja Wilka i Piotra Żochowskiego oznacza to, że chcą usankcjonować odłączenie tego obszaru od Ukrainy, by utrzymać strategicznie połączenie lądowe z Krymem.