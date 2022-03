Zełenski i Biden apelują o przerwanie ostrzału elektrowni. "Państwo terrorystyczne ucieka się do terroru nuklearnego"

Po tym, jak siły rosyjskie w nocy z czwartku na piątek ostrzelały elektrownię atomową w Zaporożu, prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oskarżył Moskwę o chęć "powtórzenia" katastrofy w Czarnobylu. - Państwo terrorystyczne ucieka się teraz do terroru nuklearnego - powiedział na nagraniu. Wezwał też Rosję to zaprzestania walk w tym obszarze. Do apelu dołączył prezydent USA Joe Biden.

- Europa powinna się w tej chwili obudzić. Płonie największa stacja jądrowa Europy. W tej chwili rosyjskie czołgi ostrzeliwują energobloki - powiedział w oświadczeniu opublikowanym w mediach społecznościowych w piątek nad ranem prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Siły rosyjskie w nocy z czwartku na piątek ostrzelały Zaporoską Elektrownię Atomową, na jej terenie wybuchł pożar. Strażacy przez jakiś czas nie mogli rozpocząć akcji gaśniczej, bo Rosjanie wciąż prowadzili ostrzał.

Zełenski: żaden inny kraj poza Rosją nigdy nie strzelał do elektrowni jądrowych

- Ostrzegamy wszystkich, że żaden inny kraj poza Rosją nigdy nie strzelał do elektrowni jądrowych. To pierwszy raz w naszej historii, pierwszy raz w historii ludzkości. To państwo terrorystyczne ucieka się teraz do terroru nuklearnego - powiedział Zełenski.

Oskarżył też Moskwę o chęć "powtórzenia" katastrofy w Czarnobylu. - Mamy tu sześć bloków energetycznych. W Czarnobylu doszło do awarii tylko jednego - mówił prezydent Ukrainy.

Dodał, że nie wiadomo, czym może zakończyć się pożar na takiej stacji jądrowej.

Pożar w elektrowni atomowej w Zaporożu TVN24

Prezydent Biden dołączył do apelu prezydenta Ukrainy

- Ukraina to 15 energobloków jądrowych. Kiedy dojdzie do wybuchu, to będzie koniec Europy, ewakuacja całej Europy. Tylko i wyłącznie wspólne działania Europy mogą powstrzymać rosyjskiego agresora - apelował Zełenski.

Biały Dom poinformował, że w czwartek w nocy czasu miejscowego z prezydentem Ukrainy rozmawiał prezydent USA. Joe Biden dołączył do apelu skierowanego do Rosji, aby zaprzestała działań wojennych w obszarze Zaporoskiej Elektrowni Atomowej i pozwoliła na dostęp w to miejsce strażaków i ratowników.

Atak Rosji na Ukrainę - oglądaj program specjalny w TVN24

Autor:tm//now