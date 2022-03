OSW analizuje stan po 13 dniach walk na Ukrainie

Jak wskazuje Ośrodek Studiów Wschodnich w analizie po 13 dniach walk, podawane przez stronę ukraińską informacje odnośnie rosyjskich planów rozbudowy zaplecza logistycznego potwierdzają, że Rosja nastawiła się na długotrwałą operację, mającą nie tylko charakter militarny, lecz w coraz większym stopniu pacyfikacyjny, o czym świadczy rosnące zaangażowanie Rosgwardii. Strona ukraińska informuje głównie o obronie miast i wywołanej działaniami agresora katastrofie humanitarnej, a także o sukcesach działań partyzanckich. O sytuacji na głównych kierunkach rosyjskiej ofensywy (Zaporoże, Dniepr, Kaniów) nie powiadamia od 24 godzin, a miejscami od 48 godzin, ograniczając się do zdawkowych i ogólnikowych komunikatów o odpieraniu wrogiej ofensywy i nie precyzując położenia walczących wojsk. Jak podkreślają autorzy raportu utrudnia to analizę sytuacji na froncie z wykorzystaniem źródeł ogólnodostępnych.

OSW: siły rosyjskie w ograniczonym stopniu kontynuują działania bojowe

Autorzy komentarza zwracają uwagę, że Kijów coraz częściej sygnalizuje gotowość do nawiązania rozmów z Rosją na temat tzw. neutralnego statusu, przyjęcie którego jest jednym z rosyjskich żądań. Wypowiedzi te nie oznaczają gotowości Ukrainy do kapitulacji i zgody na żądania Rosji.

"Wydaje się, że pewne uelastycznienie stanowiska wynika nie tylko z rozczarowania stanowiskiem NATO w kwestii rozszerzenia, ale może służyć za zachętę do przyspieszenia spotkania Zełenski-Putin, co jest ważnym celem Kijowa od kilku tygodni" - czytamy w komentarzu OSW.

Czy są możliwe polityczne negocjacje Moskwy z Kijowem?

"Stanowisko rosyjskie sugerujące, że są możliwe negocjacje polityczne z Kijowem oznacza, że Kreml będzie dążyć do uzyskania kapitulacji Kijowa. Pierwszy warunek jaki miałaby spełnić Ukraina, to zaakceptowanie dotychczasowych zmian terytorialnych na Ukrainie (utrata Krymu i Donbasu), co pozwoliłoby Kremlowi dyskredytować Zełenskiego jako kapitulanta i rozgrywać różnice poglądów w ukraińskiej elicie politycznej co do sposobu zakończenia konfliktu z Rosją. Należy spodziewać się, że w przypadku zaakceptowania przez Ukrainę formułowanych obecnie warunków rosyjskich, Kreml zacznie formułować kolejne, zawierające również swoje oczekiwania w zakresie ewolucji kwestii ustrojowych oraz sytuacji wewnątrzpolitycznej na powojennej Ukrainie" - piszą autorzy komentarza.