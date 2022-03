Orędzie prezydenta Andrzeja Dudy na temat rosyjskiej agresji na Ukrainę i polskiej pomocy dla uchodźców

Prezydent Andrzej Duda wystąpił w środę wieczorem, w siódmym dniu inwazji Rosji na Ukrainę, w orędziu do Polaków. - Drodzy rodacy, szanowni państwo. Zaledwie tydzień temu byłem w pięknym, dumnym Kijowie i rozmawiałem z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. Kilka godzin później rosyjskie wojska zaatakowały niepodległą Ukrainę. Rozpętały okrutna wojnę przeciwko naszemu sąsiadowi - powiedział.

Prezydent Andrzej Duda: liczne ataki ze strony wojsk rosyjskich mają znamiona ludobójstwa

Prezydent Duda mówił, że "od tygodnia cała Ukraina bohatersko stawia czoła najeźdźcom, płacąc przy tym najwyższą cenę". - Atakowane są domy mieszkalne, bloki, szkoły i szpitale. Liczne ataki ze strony wojsk rosyjskich mają znamiona ludobójstwa. Wierzę, że nie pozostaną one bezkarne i ich sprawcy odpowiedzą za nie przed międzynarodowymi trybunałami - oznajmił.

- Jako Polska od pierwszego dnia aktywnie pomagamy naszym sąsiadom. Zabiegaliśmy na arenie międzynarodowej o jak najostrzejsze sankcje wobec agresorów i stały się one faktem - wskazywał.

Prezydent Polski: jesteśmy adwokatem Ukrainy w jej staraniach o członkostwo w Unii Europejskiej

Przekazał też, że jest "w bieżącym kontakcie z prezydentem Stanów Zjednoczonych, Sekretarzem Generalnym NATO, liderami Unii Europejskiej i innymi światowymi przywódcami". - Dziś polski punkt widzenia został przyjęty przez zdecydowaną większość krajów Zachodu. To wielka zmiana - mówił.

- Prezydent Wołodymyr Zełenski poprosił mnie również, żebym przekazał wszystkim Polakom jego płynące z głębi serca podziękowania za wielkie wsparcie, którego Ukraina doświadcza od naszego kraju i społeczeństwa - dodał. Jak mówił Andrzej Duda, "prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie". - Wiem, że robicie to państwo z potrzeby serca: zarówno przyjmując naszych sąsiadów pod swój dach, pomagając w transporcie, organizując zbiorki, akcje charytatywne, jak i przekazując dary i wpłacając środki na pomoc dla Ukrainy - kontynuował.

Według niego, "jako naród kolejny raz pokazujemy, co to znaczy solidarność". - Dziękuję państwu, dziękuję za to z całego serca - dodał Duda.