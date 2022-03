UNHCR: Ukrainę opuściło ponad 3,7 mln osób

Około 90 procent wszystkich uciekających przed wojną, to kobiety i dzieci - podaje AFP. Według Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz Pomocy Dzieciom (UNICEF) 1,5 mln uchodźców to dzieci.

Krajem, którzy przyjmuje najwięcej osób uciekających przed wojną jest Polska - niemal 2,2 mln uchodźców. Ukraińcy uciekają również do innych sąsiednich państw - na Słowację, Węgry, do Rumunii i Mołdawii. Część z nich zbiegła przed prowadzonymi działaniami wojennymi także do Rosji oraz w niewielkiej części na Białoruś - informowało UNHCR.

67 tysięcy uchodźców z Ukrainy we Włoszech

- We Włoszech przebywa obecnie około 67 tysięcy uchodźców wojennych z Ukrainy - poinformowała w czwartek minister spraw wewnętrznych Luciana Lamorgese. Jak podała, 90 procent z nich to kobiety i dzieci.

W wystąpieniu wideo szefowa MSW ogłosiła, że wśród przybyłych jest tylko 5 tysięcy mężczyzn. Jak zaznaczyła, do tej pory do Włoch docierało codziennie 3-4 tys. osób z Ukrainy. - Od wczoraj notujemy spadek, bo przyjechało 1600 osób - dodała Lamorgese. - Odnotowują to także inni europejscy koledzy. Nie zmienia to faktu, że jeśli wojną zostałaby dotknięta także Odessa czy Lwów, masowy napływ wzrósłby ponownie - zastrzegła włoska minister.