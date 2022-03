Atak Rosji na Ukrainę. "To są twarze dzieci, które nigdy nie dorosną". Ołena Zełenska opublikowała zdjęcia

Ołena Zełenska, pierwsza dama Ukrainy, opublikowała w mediach społecznościowych zdjęcia dzieci zabitych w wyniku rosyjskiej inwazji. Do tej pory - jak napisała - zginęło 38 dzieci. " Ta liczba może teraz jeszcze wzrosnąć (...)! Jeśli Rosjanie mówią, że nie prowadzą wojny z ludnością cywilną, to pokażcie im te zdjęcia! To są twarze dzieci, które nigdy nie dorosną" - napisała żona ukraińskiego prezydenta.