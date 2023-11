Rosjanie rozstrzelali Ołeksandra po słowach "Chwała Ukrainie", jest symbolem oporu narodu wobec agresora

"Ten pomnik wygląda jak Ołeksandr. Ale jego znaczenie jest dużo większe, ponieważ reprezentuje siłę, odwagę, wolę zwycięstwa i miłość do ojczyzny, do Ukrainy" - powiedział, cytowany przez Reutera, Andrij Gomeljak, towarzysz broni zamordowanego przez Rosjan żołnierza.

Widać na nim stojącego i palącego papierosa mężczyznę w mundurze, który trafił do rosyjskiej niewoli. Gdy wypowiada słowa "Chwała Ukrainie", niewidoczny w kadrze człowiek strzela do niego serią z karabinu maszynowego. Ukraiński żołnierz ginie. Chociaż początkowo były problemy z ustaleniem kim był mężczyzna, to - jak podaje Reuters - zidentyfikowano go właśnie jako Ołeksandra Macijewskiego.