Atak Rosji na Ukrainę. Lekarz Serhii Mazur ze szpitala w Odessie: nie możemy wszystkich ewakuować, siedzimy z pacjentkami na parterze

Lekarz z największego szpitala położniczego na południu Ukrainy, położonego w Odessie, doktor Serhii Mazur relacjonował w TVN24 w środę rano przygotowania do ataków. - Nie wiem, co będziemy robić, kiedy wyłączą prąd, bo mamy dużo dzieci, noworodków, podłączonych do elektrycznych respiratorów - powiedział. W pewnym momencie rozmowę na antenie przerwał alarm oznaczający konieczność ewakuacji do schronu.