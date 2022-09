Ukraina walczy. Najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin

W Rosji trwa ukryta mobilizacja wojskowa - podał ukraiński wywiad wojskowy (HUR). Dodał, że ma ona miejsce nawet w największych miastach. Za sprawą podjętej w środę unijnej decyzji Rosjanom trudniej będzie uzyskać wizy do krajów europejskich. Tego samego dnia ostrzelane zostało miasto Enerhodar, w którym mieści się Zaporoska Elektrownia Jądrowa. Stało się to na chwilę przed przybyciem tam specjalnej misji.

> Już nawet w największych rosyjskich miastach, takich jak Moskwa i Petersburg, trwa ukryta mobilizacja w związku z wojną z Ukrainą. Osoby powołane do armii trafią do oddziałów na okupowanym Krymie - poinformował ukraiński wywiad wojskowy (HUR).

> Ukraiński ekspert wojskowy pułkownik Roman Switan ocenił, że grupy dywersyjne ukraińskiej armii mogą już przedzierać się do Chersonia. Jak mówi, linia frontu, znalazła się dość blisko okupowanego przez Rosjan miasta, by tego rodzaju jednostki mogły się dostać do Chersonia i realizować różne zadania. - Kolaboranci i okupanci nie będą czuli się tam dobrze - powiedział pułkownik cytowany przez agencję UNIAN.