Ukraina walczy. Najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin

> Ołeksij Reznikow, dotychczasowy minister obrony Ukrainy, żegna się z tym stanowiskiem - przekazał w mediach społecznościowych szef frakcji prezydenckiej partii Sługa Narodu Dawid Arachamija. Jednocześnie poinformował, że jego miejsce zajmie obecny szef ukraińskiego wywiadu wojskowego (HUR) generał Kyryło Budanow. Reznikow pozostanie jednak w rządzie jako minister do spraw strategicznych gałęzi gospodarki.

> Prezydent Zełenski wyraził w niedzielę przypuszczenie, że Rosjanie będą próbowali dokonać w lutym czegoś "symbolicznego" aby zrównoważyć wcześniejsze porażki. Przyznał, że sytuacja w obwodzie donieckim jest "bardzo trudna". - Jest wiele doniesień, że okupanci chcą dokonać w lutym czegoś symbolicznego, aby zrównoważyć porażki, których doznali ubiegłym roku. Widzimy to w nasilającej się presji na różnych odcinkach frontu jak również w dziedzinie informacyjnej - powiedział w wieczornym nagraniu wideo.

> Ukraina wprowadziła sankcje wobec rosyjskiego sektora atomowego - powiadomił również Zełenski. Władze w Kijowie zwróciły się też do firm sponsorujących igrzyska olimpijskie, by nie dopuścić do udziału w imprezie rosyjskich sportowców.