Ukraina walczy. Najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin

> Jeśli rosyjscy wojskowi chcą przeżyć, to nastała pora by uciekali - podkreślił prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w poniedziałek w wieczornej odezwie do narodu. - Jeśli mnie nie posłuchają, będą mieć do czynienia z naszymi obrońcami, którzy nie zatrzymają się, dopóki nie uwolnią wszystkiego, co należy do Ukrainy - oświadczył szef państwa.