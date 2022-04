Atak Rosji na Ukrainę. Najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin

> Wojska rosyjskie próbują dokończyć przygotowania do ofensywy, której celem będzie zdobycie wschodniej części Ukrainy - poinformował w niedzielę w podsumowaniu sytuacji operacyjnej Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. "Podejmowane są działania zmierzające do przegrupowania, budowy systemu dowodzenia i kontroli oraz wsparcia logistycznego wojsk wroga. Okupanci przenoszą batalionowe grupy taktyczne ze wschodnich i centralnych okręgów wojskowych do graniczących z Ukrainą obwodów biełgorodzkiego, woroneskiego i kurskiego" - napisano w komunikacie.