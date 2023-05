Ukraina walczy. Najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin

> Mer Pawłohradu Anatolij Wierszyna przekazał w niedzielę wieczorem, że w mieście były słyszalne eksplozje - podał portal The Kyiv Independent. Na stronie miasta na Facebooku ostrzeżono mieszkańców, by pozostali w bezpiecznych miejscach do czasu, gdy alarm zostanie odwołany. "Zadbajcie o własne bezpieczeństwo" - napisano w komunikacie.

> Na odbudowę ze zniszczeń wojennych Charkowa, na północnym wschodzie Ukrainy, potrzebne będzie 9,5 mld dolarów - oświadczył w niedzielę mer tego miasta Ihor Terechow. Wskazał, że oszacowanie wszystkich szkód jest utrudnione, gdyż Rosja cały czas ostrzeliwuje Charków. - Ostrzały cały czas trwają i niemożliwe jest policzenie wszystkich strat, których Charków doznał w wyniku działań rosyjskiego agresora - powiedział Terechow w telewizji. > Papież Franciszek powiedział dziennikarzom, że jest gotów zrobić wszystko, co możliwe w sprawie pokoju w Ukrainie. Dodał, że toczy się obecnie misja w tej sprawie, jednak nie podał więcej informacji. Zapewnił, że gotów jest zrobić wszystko, co możliwe w sprawie pokoju w Ukrainie. Następnie dodał, że toczy się obecnie misja w tej sprawie, ale jej szczegóły nie zostały jeszcze upublicznione. - Kiedy stanie się to publiczne, ujawnię to - dodał.