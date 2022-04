Atak Rosji na Ukrainę. Najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin

Ukraina broni się przed rosyjską agresją już 58. dzień. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że Moskwa odrzuciła propozycję rozejmu wielkanocnego. Rzecznik Pentagonu John Kirby zapowiedział, że 26 kwietnia sekretarz obrony USA Lloyd Austin omówi z przedstawicielami szeregu państw sytuację w Ukrainie. Do spotkania dojdzie w bazie lotniczej Ramstein w Niemczech. Oto najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin.

Zakłady Azowstal to ostatni ukraiński bastion w Mariupolu ALEXANDER ERMOCHENKO/Reuters/Forum

> Pentagon wymienił, co wejdzie w skład nowego pakietu amerykańskiej pomocy wojskowej dla Ukrainy. To między innymi 121 dronów taktycznych Phoenix Ghost. Są podobne do wysłanych wcześniej dronów-kamikaze Switchblade.