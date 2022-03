Atak Rosji na Ukrainę. Najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin

Trwa 24. doba rosyjskiej agresji na Ukrainę. Dowództwo sił powietrznych Ukrainy poinformowało, że nad Ukrainą zestrzelono "12 rosyjskich wojskowych obiektów powietrznych". Sztab generalny Sił Zbrojnych Ukrainy przekazał, że Rosjanie w piątek wystrzelili 14 rakiet i przeprowadzili ponad 40 nalotów. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wezwał Rosję do podjęcia konstruktywnych rozmów pokojowych. Oto najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin.

> Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wezwał Rosję do podjęcia konstruktywnych rozmów pokojowych. Podkreślił, że to "jedyna szansa dla Rosji, by ograniczyć szkody spowodowane jej własnymi błędami". Dodał, że Rosjanie nie wykorzystali właściwie informacji wywiadowczych.