Atak Rosji na Ukrainę. Najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin

Trwa dwudziesta doba inwazji Rosji na Ukrainę. Siły rosyjskie, przy udziale oddziałów białoruskich, wzmocniły ochronę granicy Ukrainy i Białorusi – poinformował sztab generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Reuters przekazał, że prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przesłał do parlamentu projekt ustawy, która przedłuża stan wyjątkowy o kolejne 30 dni. Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze poinformował, że 16 marca wyda wyrok w sprawie zbrodni wojennych popełnianych przez Rosję na Ukrainie. Oto najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin.

> Wojskowa administracja obwodu zaporoskiego podała, że mer Melitopolu Iwan Fedorow , który został porwany przez Rosjan, jest prawdopodobnie w okupowanym przez nich Ługańsku, gdzie postawiono mu zarzuty o terroryzm. Według prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego mer Melitpolu "jest torturowany" i żąda się od niego, by publicznie uznał okupacyjne władze rosyjskie.

> Wołodymyr Zełenski przesłał do parlamentu projekt ustawy, która przedłuża stan wyjątkowy o kolejne 30 dni, od 24 marca – podał Reuters, cytując informacje zamieszczone na stronach kancelarii prezydenta. Prezydent Ukrainy poinformował, że rozmowy pokojowe z Rosją będą kontynuowane we wtorek. W swoim przesłaniu do Ukraińców podkreślił, że delegacja ich kraju zabiega w tych negocjacjach o "uczciwy pokój".