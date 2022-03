Atak Rosji na Ukrainę. Najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin

Trwa dwunasta doba inwazji Rosji na Ukrainę. Noc z soboty na niedzielę była względnie spokojna, jednak siły rosyjskie nadal ostrzeliwały niektóre miasta, jak Mikołajów. Prezydent Wołodymyr Zełenski, w opublikowanym w niedzielę wieczorem nagraniu, zwrócił się do Rosjan: nie wybaczymy roztrzaskanych budynków mieszkalnych. Minister edukacji Ukrainy poinformował, że od początku inwazji zniszczono 211 szkół. Ursula von der Leyen, przewodnicząca Komisji Europejskiej, stwierdziła w niedzielnym wywiadzie dla CNN, że "należy przeprowadzić dochodzenie w sprawie tego, czy Rosja popełniła zbrodnie wojenne na Ukrainie". Amerykańscy politycy odwiedzili Polskę i w rozmowie z Piotrem Kraśką - na antenie TVN24 - mówili o tym, co widzieli na granicy.

> Nie wybaczymy roztrzaskanych budynków mieszkalnych. Nie wybaczymy rakiety, którą nasza obrona przeciwlotnicza zestrzeliła dziś nad [dziecięcym szpitalem - przyp. red.] Ohmatdyt. I jeszcze 500 innych takich rakiet, które uderzyły w naszą ziemię, w Ukrainę, w naszych ludzi, w dzieci. Nie wybaczmy rozstrzeliwań bezbronnych ludzi. Rujnowania naszej infrastruktury - zwrócił się do Rosjan - w nagraniu opublikowanym w niedzielę wieczorem w mediach społecznościowych - prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski .

> Putin może wygrać bitwę, ale nie wygra wojny. Nie pozwolimy na to, by zło wygrało - oświadczył Gregory Meeks przewodniczącym Komisji Spraw Zagranicznych Izby Reprezentantów w rozmowie z Piotrem Kraśką na antenie TVN24. Amerykańscy kongresmeni oraz członkowie Komisji Spraw Zagranicznych Izby Reprezentantów odwiedzili Polskę i spotkali się z uchodźcami i ludźmi niosącymi im pomoc, a także z ukraińskimi politykami oraz amerykańskimi żołnierzami przerzuconymi do Europy dla wzmocnienia wschodniej flanki NATO.