Rosyjska inwazja na Ukrainę. Najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin

Trwa atak Rosji na Ukrainę. W nocy w wyniku rosyjskiego ostrzału doszło do pożaru w bezpośredniej bliskości elektrowni atomowej w obwodzie zaporoskim na południu Ukrainy. Elektrownia jest w rękach Rosjan. USA nałożyły na bliskich współpracowników Władimira Putina i rosyjskich oligarchów kolejne sankcje, a analitycy prognozują fatalne wyniki dla rosyjskiej gospodarki. W tvn24.pl podsumowujemy najważniejsze informacje z ostatnich godzin.

> Ukraiński sztab generalny podał, że w piątek w godzinach porannych główne wysiłki Rosjan są skoncentrowane na okrążeniu Kijowa i osłabieniu oporu w zablokowanych miejscowościach. Rosyjskie jednostki - przekazano - wyczerpały główną część operacyjnych rezerw i zaczęły przygotowania do przerzutu dodatkowych sił.

> Prezydent Wołodymyr Zełenski wezwał Władimira Putina do bezpośredniej rozmowy. - Niech usiądzie ze mną do negocjacji, ale nie przy 30-metrowym stole - powiedział. Jego zdaniem taka forma dialogu to jedyny sposób na zakończenie wojny, którą wywołała Rosja.