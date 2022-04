Atak Rosji na Ukrainę. Najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin

> Rosyjskie wojska wycofują się z regionu sumskiego na północnym wschodzie Ukrainy - poinformował w nocy z niedzieli na poniedziałek Dmytro Żywycki, szef administracji obwodowej w nagraniu wideo, które przekazała agencja Unian. Podkreślił jednak, że na razie jest jeszcze za wcześnie, by mówić, że region jest już wolny.

> Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w nagraniu opublikowanym w niedzielę wieczorem w mediach społecznościowych odniósł się do matek rosyjskich żołnierzy. Na Facebooku opublikował też wstrząsające zdjęcia z tego miasta. "Zobaczcie, jakich łajdaków wychowałyście. To zabójcy, szabrownicy, kaci" - napisał.

> Szef władz obwodu donieckiego na wschodzie Ukrainy Pawło Kyryłenko zaapelował do mieszkańców regionu, by z niego wyjechali. - Jest duże prawdopodobieństwo, że sytuacja będzie stawać się coraz trudniejsza. To oczywiste - dodał.