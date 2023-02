Ukraina walczy. Najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin

Sobota jest 367. dniem inwazji zbrojnej Rosji na Ukrainę. Ukraińska armia poinformowała, że Rosja podwoiła liczbę statków na Morzu Czarnym, co może oznaczać przygotowania do kolejnych ataków rakietowych. Rząd Argentyny w komunikacie wydanym w rocznicę najazdu Rosji na Ukrainę potępił inwazję i wezwał do negocjacji w celu zakończenia wojny. Oto najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin.

> Prezydent USA Joe Biden powiedział w wywiadzie dla ABC News, że prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski nie potrzebuje teraz myśliwców F-16. Wykluczył tym samym wysłanie w najbliższym czasie na Ukrainę tego typu samolotów.

> W tym samym wywiadzie Biden oświadczył, że pomysł, aby Chiny negocjowały zakończenie wojny w Ukrainie, nie jest racjonalny. - Putin ten plan pochwala, więc jak to może być coś dobrego? - powiedział Biden. - Nie widziałem w planie niczego, co wskazywałoby na to, że jest coś, co byłoby korzystne dla kogokolwiek poza Rosją - dodał.

Joe Biden PAP/EPA/WILL OLIVER / POOL

> Ukraińska armia poinformowała w piątek wieczorem, że Rosja podwoiła liczbę statków na Morzu Czarnym, co może oznaczać przygotowania do kolejnych ataków rakietowych na Ukrainę. "Na Morzu Czarnym flota okrętów wojennych podwoiła się w porównaniu z dzisiejszym rankiem – jest to obecnie osiem statków" – poinformowało na Facebooku dowództwo ukraińskich Sił Zbrojnych Południe.

> Departament Obrony USA poinformował, że po oświadczeniu prezydenta Rosji Władimira Putina o zawieszeniu udziału Moskwy w traktacie Nowy START nie ma żadnych zmian w pozycji rosyjskich strategicznych sił nuklearnych.

> Premier Justin Trudeau poinformował, że Kanada przekaże Ukrainie kolejne cztery czołgi Leopard 2, amunicję, 32 miliony dolarów kanadyjskich na wzmocnienie bezpieczeństwa oraz nałoży na Rosję nowe sankcje, w tym na członków rządu i urzędu prezydenta Rosji.

Ukraińscy żołnierze w Bachmucie Zdjęcie z 24 lutego 2023 roku PAP/EPA/GEORGE IVANCHENKO

> Departament Stanu USA ogłosił, że wspólnie z Amerykańską Agencją ds. Rozwoju Międzynarodowego (USAID) i resortem finansów postanowił przeznaczyć ponad 10 miliardów dolarów na pomoc dla Ukrainy.

> Rząd Argentyny w komunikacie wydanym w rocznicę najazdu Rosji na Ukrainę potępił inwazję i wezwał do negocjacji w celu zakończenia wojny.

> Brytyjski "Financial Times" napisał, że na początku inwazji na Ukrainę rosyjskie wojsko zestrzeliło kilka własnych samolotów wojskowych. W wyniku tego "bratobójstwa" Rosji zaczęło brakować doświadczonych pilotów chętnych do latania, bez których Kreml nie mógł osiągnąć całkowitej przewagi powietrznej nad ukraińskim niebem.

Zestrzelony przez ukraińskie siły rosyjski samolot myśliwsko-bombowy Su-34 Zdjęcie z kwietnia 2022 roku Facebook/AFUStratCom

> Litwa, którą zamieszkuje niecałe trzy miliony osób, w ciągu czterech tygodni w akcji społecznej zebrała 14 milionów euro na zakup dla Ukrainy radarów izraelskiej produkcji.

