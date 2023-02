Ukraina walczy. Najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin

W piątek mija rok od początku pełnoskalowej agresji Rosji na Ukrainę. Zgromadzenie Ogólne ONZ uchwaliło w czwartek niewiążącą rezolucję mającą na celu przywrócenie pokoju w Ukrainie. "To mocne świadectwo solidarności społeczności międzynarodowej z narodem ukraińskim" - ocenił prezydent Wołodymyr Zełenski. Były brytyjski premier Boris Johnson wezwał w czwartek obecny rząd, by Wielka Brytania stała się był pierwszym krajem, który przekaże Ukrainie samoloty bojowe. Oto najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin.

> Zgromadzenie Ogólne ONZ uchwaliło w czwartek niewiążącą rezolucję mającą na celu przywrócenie pokoju w Ukrainie. W głosowaniu 141 państw członkowskich ONZ wyraziło poparcie dla rezolucji. Siedem państw wystąpiło przeciwko dokumentowi, a 32 wstrzymały się od głosu. "To mocne świadectwo solidarności społeczności międzynarodowej z narodem ukraińskim w kontekście rocznicy agresji Federacji Rosyjskiej na pełną skalę. Mocna manifestacja globalnego poparcia dla Ukraińskiej Formuły Pokoju" - skomentował na Twitterze ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski .

> Ukraina nie ma dowodów na to, że Chiny dostarczały Federacji Rosyjskiej śmiercionośną broń - powiedział w czwartek Dmytro Kułeba , odpowiadając na pytania ukraińskich dziennikarzy po głosowaniu w Zgromadzeniu Ogólnym ONZ. - Myślę, że byłoby wielkim błędem, gdyby jakikolwiek kraj dostarczał Rosji broń, ponieważ oznaczałoby to promowanie agresji i rażące naruszenie Karty Narodów Zjednoczonych - dodał.

> We wspólnym oświadczeniu z okazji rocznicy rosyjskiej agresji członkowie Rady Europejskiej napisali, że Kijów "wykazał determinację w obronie demokracji i wolności, odporność w obliczu trudności i godność w konfrontacji ze zbrodniami Rosji". "Ukraińcy pokazali światu, że o przyszłości Ukrainy decydują Ukraińcy. Żaden kraj nie ma prawa najeżdżać swojego sąsiada ani naruszać jego suwerenności i integralności terytorialnej" - dodano.

> Były brytyjski premier Boris Johnson wezwał w czwartek obecny rząd, by Wielka Brytania stała się był pierwszym krajem, który przekaże Ukrainie samoloty bojowe. - To, czego chcą Ukraińcy to F-16. Tak się składa, że nie mamy F-16, ale mamy Typhoony. Myślę, że jest argument za tym, aby Wielka Brytania przełamała lody i dała im kilka Typhoonów - powiedział.