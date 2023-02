Ukraina walczy. Najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin

czytaj dalej

Prezydent Stanów Zjednoczonych wygłosił we wtorek przemówienie w Warszawie. Jego część poświęcił Polsce i Polakom. - Polska to wie, wy to wiecie. Wiecie to lepiej niż jakikolwiek inny naród. Wiecie, co oznacza solidarność - powiedział Joe Biden. Zwracając się do Polaków, oświadczył: "wasza hojność i gotowość do otwarcia swoich serc i domów - to niezwykłe".