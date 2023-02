Ukraina walczy. Najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin

czytaj dalej

USA powiadomiły Rosję o planach Joe Bidena kilka godzin przed jego wyjazdem do Ukrainy - poinformował Jake Sullivan, doradca Białego Domu ds. bezpieczeństwa narodowego. - Ze względu na delikatną materię nie będę informować, jak oni odpowiedzieli, a także jaki był charakter naszej wiadomości, ale mogę potwierdzić, że przekazaliśmy takie powiadomienie - powiedział. Eksperci wskazują, że Moskwa będzie przedstawiać spotkanie amerykańskiego prezydenta z Wołodymyrem Zełenskim jako sygnał, że wojna Rosji z Ukrainą zmieniła się w wojnę Rosji z Zachodem. - Dla Kremla będzie to oczywiście kolejny dowód na to, że Stany Zjednoczone postawiły na strategiczną porażkę Rosji - ocenia rosyjska badaczka Tatiana Stanowa.