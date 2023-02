Ukraina walczy. Najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin

> - Do obrony potrzebujesz broni; jeśli jej nie masz - giniesz" - powiedziała w niedzielę pierwsza dama Ukrainy Ołena Zełenska w wywiadzie dla południowokoreańskiej telewizji Channel A. - Potrzebujemy także pomocy w odbudowie infrastruktury, domów, szkół, przedszkoli, bo wojna nie toczy się wyłącznie na frontach, to także kryzys ekonomiczny i katastrofa humanitarna - dodała Zełenska. Pierwsza dama Ukrainy ostrzegła, że wojna nie musi pozostać ograniczona do terytorium jej kraju. - To nie jest pojedynek gladiatorów, który można oglądać z trybun. Tutaj walka w każdej chwili może się przenieść na trybuny - zauważyła.

> Stała przedstawicielka USA przy ONZ Linda Thomas-Greenfield powiedziała w niedzielę CNN, że ​Chiny przekroczą "czerwoną linię", jeśli zdecydują się na dostawy broni do Rosji prowadzącej wojnę z Ukrainą. - Z zadowoleniem przyjmujemy oświadczenie Chin, że chcą pokoju, ponieważ zawsze o to zabiegamy w takich sytuacjach. Ale musimy również jasno powiedzieć, że jeśli Chińczycy lub ktokolwiek inny zamierza udzielić śmiercionośnego wsparcia Rosjanom w ich brutalnym ataku na Ukrainę, to jest to niedopuszczalne. To byłaby czerwona linia - powiedział przedstawicielka USA.