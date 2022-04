Atak Rosji na Ukrainę. Najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin

> Północ z soboty na niedzielę to koniec okresu przejściowego związanego z zakazem transportu drogowego na terytorium Unii Europejskiej przewoźników z Rosji i Białorusi w ramach sankcji gospodarczych po rosyjskiej agresji na Ukrainę.

> Prezydent Słowacji Zuzana Czaputova zaapelowała we wpisie na Twitterze bezpośrednio do prezydenta Rosji Władimira Putina, by powstrzymał swoich żołnierzy od gwałtów na kobietach i dzieciach