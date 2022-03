"Jeśli Ukraina nie przetrwa, nie przetrwa też pokój międzynarodowy. Nie miejcie złudzeń"

Przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego (ZO) Abdulla Shahid powiedział: - Trwająca ofensywa militarna jest z niezgodna (z Kartą NZ). Jest to obraza założycieli tej organizacji i wszystkiego, co ona reprezentuje.

Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres, zwracając się w do 197 członków Narodów Zjednoczonych mówił o ukraińskich ofiarach wśród cywilów, w tym dzieciach. Napiętnował groźbę użycia broni jądrowej przez Kreml i wezwał do położenia kresu wojnie.

"Mamy wiarygodne informacje o zniszczeniach budynków mieszkalnych"

- Mimo, że rosyjskie uderzenia podobno biorą za cel ukraińskie instalacje wojskowe, mamy wiarygodne informacje o zniszczeniach budynków mieszkalnych, cywilnej infrastruktury (...), co skutkuje śmiercią cywilów, w tym dzieci. Jest to absolutnie nie do przyjęcia - podkreślił Guterres.