MSZ: władze Polski są gotowe przekazać samoloty MiG-29 do dyspozycji USA. Komentarze ekspertów

Informację o tym, że władze Polski są gotowe "niezwłocznie i nieodpłatnie" przekazać samoloty MiG-29 do dyspozycji USA, komentowali w "Kropce nad i" w TVN24 eksperci. - Skoro rząd zadeklarował, że będą to MiG-29, to jest to, uważam, decyzja jak najbardziej uzasadniona, tym bardziej że to jest sprzęt znany pilotom ukraińskim - mówił generał Waldemar Skrzypczak, były dowódca Wojsk Lądowych. - Polska, w postaci MiGów-29, może tu realnie pomóc - stwierdził generał Tomasz Drewniak, były Inspektor Sił Powietrznych.

"Władze Rzeczypospolitej Polskiej, po konsultacjach Prezydenta i Rządu RP, gotowe są niezwłocznie i nieodpłatnie przemieścić wszystkie swoje samoloty MIG-29 do bazy w Ramstein i przekazać je do dyspozycji Rządu Stanów Zjednoczonych Ameryki" - przekazało we wtorek wieczorem Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Jednocześnie premier Mateusz Morawiecki powiedział, że "Polska nie jest częścią tej wojny, NATO nie jest częścią tej wojny, dlatego właśnie jakiekolwiek decyzje o dostarczeniu broni ofensywnej powinny być podejmowane przez cały Sojusz, jednogłośnie".

Generał Skrzypczak: decyzja jak najbardziej uzasadniona

Oświadczenie resortu dyplomacji komentował w "Kropce nad i" w TVN24 generał Waldemar Skrzypczak, były dowódca Wojsk Lądowych.

- To jest dobra decyzja, dlatego że to rząd Stanów Zjednoczonych, a w zasadzie NATO przekazuje sprzęt walczącej Ukrainie. Nas w zasadzie zobligowało to, NATO i Stany Zjednoczone podjęły decyzję o wsparciu, a my jesteśmy uczestnikami NATO i mamy obowiązek coś takiego zrobić - powiedział.

- Skoro rząd zadeklarował, że będą to MiGi-29 , to jest to, uważam, decyzja jak najbardziej uzasadniona, tym bardziej że to jest sprzęt znany pilotom ukraińskim, pewnie sobie szybko z tym sprzętem poradzą, a ważne jest to dla nas i dla naszego bezpieczeńśtwa, że jest to pod flagą Stanów Zjednoczonych i NATO - podkreślał generał na antenie TVN24.

Generał Drewniak: należy to rozpatrywać jako bardzo pozytywny krok do przodu

Również generał Tomasz Drewniak, były Inspektor Sił Powietrznych, mówił w "Kropce nad i" w TVN24, że oświadczenie MSZ ocenia "bardzo pozytywnie". - Wreszcie decyzje polityczne zostały podjęte i możemy w realny sposób pomóc Ukrainie. Akurat Polska, w postaci MiGów-29, może tu realnie pomóc. I zrobić to szybko, już. Nie wiem, jakie są te ustalenia polityczne, ale technicznie, dwa dni i te samoloty mogą latać na Ukrainie. Myślę, że należy to rozpatrywać jako bardzo pozytywny krok do przodu - dodał.

