MSZ: władze Polski są gotowe przekazać samoloty MiG-29 do dyspozycji USA. Odpowiedź Pentagonu

"Władze Rzeczypospolitej Polskiej, po konsultacjach Prezydenta i Rządu RP, gotowe są niezwłocznie i nieodpłatnie przemieścić wszystkie swoje samoloty MIG-29 do bazy w Ramstein i przekazać je do dyspozycji Rządu Stanów Zjednoczonych Ameryki" - przekazało Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Rzecznik Pentagonu John Kirby stwierdził, że temat będzie konsultowany z sojusznikami NATO, ale departament obrony USA nie wierzy, że "propozycja Polski jest możliwa do utrzymania".

"Władze Rzeczypospolitej Polskiej, po konsultacjach Prezydenta i Rządu RP, gotowe są niezwłocznie i nieodpłatnie przemieścić wszystkie swoje samoloty MIG-29 do bazy w Ramstein i przekazać je do dyspozycji Rządu Stanów Zjednoczonych Ameryki" - czytamy w wydanym we wtorek wieczorem oświadczeniu MSZ.

"Jednocześnie Polska zwraca się do Stanów Zjednoczonych Ameryki o dostarczenie jej używanych samolotów o analogicznych zdolnościach operacyjnych. Polska jest gotowa do natychmiastowego ustalenia warunków zakupu tych maszyn" - napisał dalej MSZ. "Rząd Polski zwraca się też do innych państw NATO – posiadaczy samolotów MIG-29 – o podobne działanie" - dodano.

Pentagon odpowiada na propozycję przekazania samolotów MiG-29

Pentagon odrzucił propozycję Polski, by ta oddała swoje myśliwce MiG-29 do dyspozycji Stanów Zjednoczonych w bazie w Niemczech - poinformowała w nocy z wtorku na środę agencja Reutera. Komunikat w tej sprawie wydał Pentagon. "Perspektywa, w której samoloty 'w dyspozycji władz Stanów Zjednoczonych' startują z bazy USA i NATO w Niemczech i wlatują w przestrzeń powietrzną sporną z Rosją, nad Ukrainą, budzi poważne obawy dla całego sojuszu NATO" - skomentował rzecznik Pentagonu John Kirby w oświadczeniu.

"Będziemy nadal konsultować się z Polską i innymi sojusznikami NATO w tej sprawie i związanych z nią trudnych logistycznych wyzwaniach, ale nie wierzymy, że propozycja Polski jest możliwa do utrzymania" - przekazał Kirby w komunikacie wysłanym mediom.

Morawiecki: zawsze podkreślaliśmy, że Polska nie jest częścią tej wojny

- Zawsze podkreślaliśmy, że Polska nie jest częścią tej wojny, NATO nie jest częścią tej wojny, dlatego właśnie jakiekolwiek decyzje o dostarczeniu broni ofensywnej powinny być podejmowane przez cały Sojusz, jednogłośnie. Dlatego jesteśmy gotowi przekazać całą naszą flotę myśliwców do bazy w Ramstein, ale nie jesteśmy gotowi wykonywać żadnych ruchów we własnym zakresie, ponieważ, tak jak mówiłem, nie jesteśmy stroną tej wojny - mówił premier Mateusz Morawiecki na konferencji prasowej we wtorek po spotkaniu z premierem Norwegii Jonasem Gahrem Storem.

We wtorek Pentagon, odnosząc się do propozycji polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, poinformował, że zapoznał się z oświadczeniem polskich władz. W poniedziałek rzeczniczka Białego Domu Jen Psaki mówiła, że Stany Zjednoczone nie są przeciwko wysłaniu przez Polskę myśliwców na Ukrainę, ale na przeszkodzie stoi "wiele praktycznych problemów". Dodała, że ostateczna decyzja w tej sprawie należy do Polski.

