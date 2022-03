Premier Mołdawii: służby nie zaobserwowały zagrożenia ze strony prorosyjskiego Nadniestrza

Podczas konferencji prasowej w Kiszyniowie transmitowanej przez telewizję TV8 premier Natalia Gavrilita wyjaśniła, że władze separatystycznego regionu, które w piątek wezwały ONZ i OBWE do uznania niepodległości Naddniestrza, kierują podobne apele co pewien czas. Przypomniała, że po raz pierwszy pojawiły się one w 1990 roku, kiedy prorosyjski region ogłosił secesję od Mołdawii.