Atak Rosji na Ukrainę. Władze zaatakowanego miasta Mikołajów: sytuację kontrolują siły zbrojne Ukrainy

Jak stwierdził, sytuacja wciąż jest niebezpieczna i zaapelował do mieszkańców, by pozostawali w domach.

12 rosyjskich czołgów

W sobotę szef administracji obwodu mikołajowskiego Witalij Kim poinformował, że "Mikołajów przygotowuje się do obrony miasta. Jak podał, ze strony Kachowki do miasta wdarło się 12 rosyjskich czołgów. - Mobilizujemy wszystkie siły, które wesprą wojsko na obrzeżach, gdzie działa ciężka artyleria. Jeśli chodzi o obywateli. Proszę tych, którzy mają siłę i chęć o kontakt z obroną terytorialną - powiedział Kim. Mówił również o konieczności budowania barykad na ulicach w niektórych dzielnicach, by nie przepuszczać rosyjskiego sprzętu wojskowy".