Oligarcha Putina nie chce wojny z Ukrainą. Apeluje o zakończenie "rozlewu krwi"

Rosyjski oligarcha Michaił Fridman nazwał wojnę na Ukrainie "tragedią". Wezwał także do zakończenia "rozlewu krwi" - podał brytyjski dziennik "Financial Times". Miliarder zastrzegł, że "nie składa oświadczeń politycznych", ale wypowiada się jako biznesmen odpowiedzialny za tysiące swoich pracowników w Rosji i na Ukrainie.

Jak wskazał w niedzielę w internetowym wydaniu "Financial Times", Michaił Fridman - jeden z najbogatszych Rosjan - określił wojnę na Ukrainie jako "tragedię" i wezwał do zakończenia "rozlewu krwi". W liście przesłanym w piątek pocztą internetową pracownikom londyńskiej centrali należącej do niego firmy inwestycyjnej LetterOne, do którego dotarł "Financial Times", rosyjski miliarder wyraził przekonanie, że "wojna nigdy nie może być odpowiedzią".