Mer Melitopola o przesłuchaniach przez Rosjan

- To było niebezpieczne sześć dni, bo zrozumiałem, że dla Rosjan moje życie i życie cywilów było warte tyle, co nic – powiedział w niedzielę w Rzymie mer Melitopola Iwan Fedorow, miasta znajdującego się obecnie pod rosyjską kontrolą.

Mer Melitopola apeluje do papieża Franciszka

- Poprosiliśmy Franciszka, by zrobił wszystko, co możliwe i niemożliwe, by zatrzymać tę sytuację w Mariupolu. Zaprosiliśmy go na Ukrainę. To byłoby dla nas bardzo ważne, to byłby przeogromny sygnał, jeśli przyjechałby na Ukrainę i modliłby się za nią - mówił mer Melitopola. Wyraził opinię, że "Rosjanie każdego dnia wydają się coraz groźniejsi, coraz bardziej wściekli". Podziękował obywatelom i rządowi Włoch za pomoc i wsparcie. - Musimy pozostać zjednoczeni przeciwko tej wojnie, bo Ukraina sama nie da rady - stwierdził.