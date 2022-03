Mer oddał miasto pod kontrolę Rosjan, mieszkańcy wyszli na ulice

"To nasze miasto i nasze ulice!" - skandowali mieszkańcy Kupjańska przed siedzibą władz miasta, otoczoną przez rosyjskich żołnierzy. Później ruszyli w kierunku przejeżdżającego samochodu z literą "Z" umieszczaną na rosyjskich pojazdach wojskowych. Tłum próbował zablokować pojazd. Kierowcy udało się odjechać.

Protestujący w Kupjańsku szturmowali rosyjskie pojazdy i krzyczeli do Rosjan, by odeszli. W rękach trzymali ukraińskie flagi i śpiewali hymn Ukrainy. Wciągnęli także flagę Ukrainy na maszt w pobliżu budynku, w którym jeszcze do niedawna urzędował prorosyjski mer Hennadij Macegora z partii Opozycyjna Platforma – Za Życie. Według ukraińskiej prokuratury 27 lutego, kiedy wojsko rosyjskie znajdowało się w pobliżu miasta, Macegora zaproponował tamtejszym dowódcom "wsparcie i pomoc". Zapewnił rosyjskim oddziałom transport, zakwaterowanie, paliwo i żywność.