Szefowie MSW Polski, Niemiec i Francji i nieformalny sztab do spraw pomocy uchodźcom z Ukrainy

W czwartek minister Kamiński w formacie Trójkąta Weimarskiego spotkał się w Rzeszowie ze swoimi odpowiednikami we Francji i w Niemczech. Po spotkaniu ministrowie udali się na polsko-ukraińskie przejście graniczne w Korczowej.

Kamiński: nieformalny sztab między MSW Polski, Niemiec i Francji

Szef MSWiA zaznaczył, że w czwartek, piętnastego dnia inwazji rosyjskiej na Ukrainę, liczba uchodźców, którzy do tej pory przekroczyli polsko-ukraińską granicę, wzrośnie do 1,5 miliona. Dodał, że wiele z tych osób pozostanie w Polsce. - Polska udziela im pełnego wsparcia i udziela pomocy doraźnej - zapewnił. Przypomniał, że w środę Sejm uchwalił ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, która będzie dawała bazę do tego, aby mogli w Polsce legalnie przebywać, pracować i korzystać z pomocy edukacyjnej i oferty służby zdrowia.