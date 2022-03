Krzysztof Szczerski o ataku Rosji na Ukrainę: są dwie możliwości, żeby ten konflikt rozwiązać

Trwa dziewiąty dzień ataku Rosji na Ukrainę. Krzysztof Szczerski, ambasador Polski przy ONZ, mówił w "Faktach po Faktach" w TVN24, że "są dwie możliwości, żeby ten konflikt rozwiązać". Jedna z nich to rozwiązanie militarne, a druga - dyplomatyczne. - Takie, w którym zmusimy Putina, żeby usiadł do stołu - dodał.

W środę Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło rezolucję potępiającą Rosję za jej atak na Ukrainę. Za dokumentem zagłosowała zdecydowana większość państw ONZ, pięć było przeciwko. W rezolucji znalazło się żądanie, by Federacja Rosyjska wycofała swoje siły z Ukrainy. Wyrażono także "poważne zaniepokojenie doniesieniami o atakach na obiekty cywilne" oraz "ofiarami wśród ludności cywilnej".

Krzysztof Szczerski, ambasador Polski przy ONZ, mówił w "Faktach po Faktach" w TVN24, że "świat pomaga Ukrainie, oczywiście tak, jak na to decydują się przywódcy współczesnego świata". Jak mówił dalej Szczerski, "wejście do tego konfliktu bezpośrednio, kinetycznie, pod flagą państw NATO, oznaczałoby de facto rozpoczęcie III wojny światowej".

- To, co robimy dzisiaj, to przede wszystkim pomoc Ukrainie, ale także te działania, które miały miejsce tutaj w ONZ, czyli dyplomacja, która ma zmusić Rosję, żeby usiadła przy stole rozmów - kontynuował Szczerski.

Zdaniem ambasadora Polski przy ONZ "są dwie możliwości, żeby ten konflikt rozwiązać". - Jedna to jest rozwiązanie militarne - ktoś tę wojnę musi przegrać, (...), jestem pewny, że będzie to Putin w dłuższej perspektywie - stwierdził.

Jak dodał, druga możliwość to rozwiązanie dyplomatyczne. - Takie, w którym zmusimy Putina, żeby usiadł do stołu. I to jest nasze zadanie, dyplomatów, żeby działać tak, żeby zmusić go do tego, żeby usiadł do stołu. Temu między innymi służyła na przykład rezolucja ONZ, która pokazała bardzo wyraźnie, jak bardzo Putin jest izolowany - wskazywał Szczerski.

Ambasador RP przy ONZ mówił także o globalnym aspekcie rosyjskiego ataku na Ukrainę. Przypomniał, że Rosja to jeden z pięciu stałych członków Rady Bezpieczeństwa ONZ. - To jest dramat tej sytuacji, jeśli chodzi o dyplomację, że dzisiaj tą stroną agresywną nie jest państwo trzecie, że to nie jest konflikt między dwoma państwami, gdzie pięciu strażników świata może się zebrać i podjąć wspólnie jakieś decyzje kompromisowe jak ten problem rozwiązać. Stroną tego konfliktu, stroną agresywną w tym konflikcie jest jeden z pięciu strażników porządku międzynarodowego - wskazywał.

Jak mówił dalej Szczerski, świat nie wyjdzie tego konfliktu taki sam. - Bo musi wyciągnąć wnioski z tego, że nie ma już dzisiaj bezpieczeństwa i zaufania pomiędzy strażnikami bezpieczeństwa międzynarodowego - dodał.

