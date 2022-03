Kijów. Matka zasłoniła dziecko chwilę przed atakiem rakietowym. "To uratowało jej życie"

Myślała, że to krew dziecka

Jak opowiedziała kobieta, tej nocy, kiedy doszło do rosyjskiego ataku, obudziła się, by nakarmić sześciotygodniową Wiktorię. Dosłownie chwilę przed atakiem pochyliła się, by otulić dziecko kocem. - Właśnie to uratowało Wiktorii życie. W porę ją osłoniłam. Potem Dmytro (ojciec dziecka - red.) doskoczył i też nas osłonił - relacjonowała Olga (nie chciała zdradzić swojego nazwiska).