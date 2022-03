Dzwonią do Rosjan, żeby informować o wojnie w Ukrainie. Wykonano ponad 100 tysięcy połączeń

Ponad 100 tysięcy połączeń telefonicznych z około 100 krajów wykonano w ciągu dwóch ostatnich tygodni do zwykłych mieszkańców Rosji w celu poinformowania ich o tym, co się dzieje w Ukrainie. W przypadku połowy telefonów cel został osiągnięty – powiedział litewski specjalista od reklamy Paulius Senuta, jeden z inicjatorów akcji.

