Borrell o groźbach Putina: bardzo niebezpieczny ruch

Zdaniem szefa unijnej dyplomacji Josepa Borrella, Rosja zamierza rozmieścić broń jądrową na Białorusi. Wcześniej prezydent Władimir Putin podjął decyzję o postawieniu sił odstraszania w stan najwyższej gotowości. - To bardzo niebezpieczny ruch - ostrzegł Borrell.

- Ministrowie obrony Unii Europejskiej omówią w poniedziałek plany wspólnego finansowania dostaw broni o wartości 500 milionów euro na Ukrainę, w tym broni defensywnej do odpierania sił rosyjskich - powiedział w poniedziałek szef unijnej dyplomacji. - Państwa członkowskie muszą dostarczyć tę broń, muszą koordynować to, co robią (...) z tymi zasobami – dodał Josep Borrell przed wirtualnym spotkaniem ministrów obrony państw UE.