Joe Biden: decyzja w sprawie stałego stacjonowania wojsk w Polsce należy do NATO

Prezydent USA Joe Biden przekazał, że decyzja w sprawie stałego stacjonowania wojsk NATO w Polsce i innych krajach wschodniej flanki należy do Sojuszu. Dodał też, że jest zbyt wcześnie, by orzekać o rosyjskich zbrodniach wojennych.

- Ta decyzja należy do NATO - powiedział Biden pod Białym Domem w drodze do śmigłowca Marine One. Odpowiedział w ten sposób na pytanie korespondenta Polskiego Radia, czy popiera stałe stacjonowanie wojsk USA w Polsce i innych krajach Europy Wschodniej. Biden powiedział, że "od zawsze tam byliśmy".