Jerry Heil: Całkowicie odbudujemy nasz kraj. Sprawimy, że będzie jeszcze lepszy

Pochodząca z Kijowa Jerry Heil, ukraińska wokalistka, ambasadorka fundacji "I am not alone" w rozmowie z TVN24 BiS podkreśliła, że chociaż jest teraz w Warszawie, nie zapomina o bliskich przebywających w Ukrainie. - Robię, co mogę, dzięki muzyce. Jest to pewnego rodzaju pole informacyjne - wyjaśniła.