Jens Stoltenberg: rosyjskie oddziały nie wycofują się z Ukrainy, lecz przegrupowują

Stoltenberg został zapytany o możliwość zastosowania prze Rosję broni chemicznej. - Ostrożnie bym traktował temat prawdopodobieństwa zastosowania broni chemicznej. To byłoby niewątpliwie rażące naruszenie prawa międzynarodowego. To by zmieniło też charakter całego konfliktu zbrojnego - powiedział sekretarz generalny NATO.