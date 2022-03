Kwaśniewski: Putin może stracić władzę na dwa sposoby

Jak ocenił były prezydent RP, "Putin może być zdjęty na dwa sposoby". Zdaniem Kwaśniewskiego jednym z nich może być szeroki bunt rosyjskiego społeczeństwa, kiedy "zaprotestuje rosyjska ulica i to nie tylko w Moskwie i w Petersburgu, ale i w całej Rosji". - Na to się mogą złożyć trzy elementy. Po pierwsze - protest przeciwko wojnie, po drugie - coraz gorsza sytuacja ekonomiczna, po trzecie - wracające trumny z żołnierzami. Przecież te informacje o ofiarach często trafiają (do społeczeństwa - red.) To są często ludzie z prowincji, prowincja też może się obudzić - stwierdził były prezydent.