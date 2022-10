"Jedna z największych luk" w zdolnościach bojowych Rosji. Informacje brytyjskiego wywiadu

Ze względu na to, że rosyjskie lotnictwo taktyczne wciąż wywiera ograniczony wpływ na terytorium Ukrainy, brak niezawodnych, długofalowych i precyzyjnych zdolności uderzeniowych na poziomie operacyjnym jest prawdopodobnie jedną z największych luk w zdolnościach bojowych Rosji na Ukrainie - ocenił brytyjski resort obrony. Ministerstwo napisało o tym w codziennej aktualizacji wywiadowczej.

Rosja używa w walce irańskich dronów, w tym Shahed-136, co najmniej od sierpnia 2022 roku - poinformował wywiad Wielkiej Brytanii. Włączono je do fali nalotów przeprowadzonej w poniedziałek na terytorium Ukrainy, jednak drony te nie mogą w wystarczający sposób spełniać funkcji głębokiego uderzenia, do jakiego prawdopodobnie chciała ich użyć Rosja - napisano.