Walerij Gierasimow nowym głównodowodzącym rosyjską inwazją na Ukrainę

Szef rosyjskiego Sztabu Generalnego Walerij Gierasimow będzie dowodził połączoną grupą wojsk w "specjalnej operacji wojskowej przeciwko Ukrainie" - jak rosyjską inwazję nazywają tamtejsze władze. Informację o nominacji przekazał rosyjski resort obrony. Dotąd stanowisko to zajmował generał Siergiej Surowikin. Według ekspertów nałożenie nowego zadania na Gierasimowa - który odpowiada za całe siły zbrojne - jest wbrew zasadom sztuki wojennej i stanowi powrót do sytuacji z początku inwazji.

Podwyższenie szczebla dowodzenia "specjalną operacją wojskową" jest związane z "rozszerzeniem skali zadań" i "koniecznością organizacji ściślejszej współpracy rodzajów wojsk" - podał niezależny rosyjski portal Meduza, cytując komunikaty tamtejszego resortu obrony. Portal przekazał też, że generał Surowikin, który wcześniej zajmował to stanowisko, będzie jednym z zastępców Gierasimowa.

Powrót do sytuacji z początku inwazji

Generał Walerij Gierasimow jest szefem Sztabu Generalnego sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej i pierwszym zastępcą ministra obrony Siergieja Szojgu. Oznacza to, że odpowiada za całe siły zbrojne, nie tylko za kierunek ukraiński. Obciążenie go także zadaniem dowodzenia połączonymi wojskami rosyjskimi w Ukrainie jest wbrew zasadom sztuki wojennej i stanowi powrót do sytuacji z początku inwazji. Więcej o tym mówili polscy generałowie w tekście tvn24.pl.