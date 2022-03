Atak Rosji na Ukrainę. Generał Gocuł: myślę, że rosyjska armia jest bardzo blisko utraty inicjatywy na poziomie taktycznym

Trwa dwunasta dobra rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Generał Mieczysław Gocuł, były szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, mówił w poniedziałek w "Kropce nad i" w TVN24, że "wojna wygląda brutalnie, ale tutaj mamy do czynienia ze szczególnym barbarzyństwem i zbrodniami wojennym". - Atakowanie cywilów, dzieci, w ogóle infrastruktury cywilnej, gdzie przebywają osoby niewojskowe, atakowanie szpitali i przedszkoli, osiedli mieszkaniowych jest zbrodnią wojenną i jest barbarzyństwem - ocenił.

Generał Gocuł: dowódcy rosyjscy powinni mieć świadomość, że rozpoczynając wojnę, już ją przegrali

- Dzisiaj obserwujemy na mapach niejako rozerwanie się żołnierzy rosyjskich. Ten czerwony kolor zaznaczony na mapach sugerowałby, że Rosjanie przejmują terytoria. Otóż tak nie jest. W rzeczywistości Rosjanie panują wzdłuż dróg. Przemieszczają się wzdłuż tych dróg, zajmują nieliczne miejscowości, główne mniejsze, walczą o większe miasta i panują przy tych drogach. Zresztą na tych drogach są atakowane ich kolumny - mówił generał. Dodał, że "to nie wygląda tak strasznie, jakby się wydawało".

Jego zdaniem "armia rosyjska jest bardzo blisko, żeby stracić inicjatywę na poziomie taktycznym". - Ukraińcy dokonują już kontrataków, wojska ukraińskie dokonują wypadów wojskami specjalnymi, niszczą infrastrukturę wojskową Federacji Rosyjskiej, niszczą śmigłowce. Znaczy to, że w zasadzie 95 procent, według danych amerykańskich, zostało tych wojsk rosyjskich użytych, jest w tej chwili na terytorium Ukrainy. Oznacza to, że zostało 5 procent w rezerwie. To około 10 tysięcy żołnierzy - mówił generał.