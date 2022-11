Gen. Bieniek: jeśli tego nie zrozumiemy, 'ruski mir' podejdzie pod granice Unii i Polski

Kluczowe po naszej stronie jest zachowanie jedności - tak o nastawieniu Zachodu do trwającej od ponad ośmiu miesięcy wojny w Ukrainie mówiła w "Faktach po Faktach" w TVN24 doktor Małgorzata Bonikowska, prezes Centrum Stosunków Międzynarodowych. Wskazywała też na zauważalny "moment zmęczenia" w części społeczeństw europejskich. Generał Mieczysław Bieniek, były zastępca dowódcy NATO do spraw transformacji, powiedział, że to zmęczenie wykazuje się tym, że na Zachodzie "liczy się dolary", a w Ukrainie "liczy się trupy, zabitych, rannych i niewyobrażalne cierpienie".