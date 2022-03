Francja oskarża Wielką Brytanię o "nieludzkie traktowanie" uchodźców z Ukrainy. Londyn zaprzecza

W odpowiedzi na krytykę Francji, która oskarżyła władze brytyjskie o "nieludzkie traktowanie" uchodźców z Ukrainy, premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson powiedział w poniedziałek, że Wielka Brytania jest "bardzo hojna", ale nie chce mieć "systemu, w którym ludzie mogą przyjeżdżać do Wielkiej Brytanii bez żadnych kontroli" - informuje agencja Associated Press.

Wielka Brytania spodziewa się przyjąć 200 tysięcy Ukraińców, którzy opuścili kraj w rezultacie inwazji Rosji i nie określiła przy tym górnej granicy ich liczby. Jednak do tej pory niewielu z nich udało się dotrzeć do Wielkiej Brytanii. Brytyjskie ministerstwo spraw wewnętrznych (Home Office) podało, że do niedzieli przyznano "około 50" wiz, jednak premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson oświadczył w poniedziałek, że nie jest pewien, czy ta liczba jest prawdziwa.