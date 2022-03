Tłumy na manifestacji we Florencji, Zełenski i Trzaskowski przemawiali przez telemost

We Florencji odbyła się wielotysięczna manifestacja antywojenna, w trakcie której połączono się z metropoliami w Europie, w tym z Warszawą, oraz z ukraińskim prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. - To nie tylko wojna przeciwko Ukraińcom, ale też przeciwko łączącym nas wartościom Zachodu - mówił. Do uczestników wiecu zwrócił się również w telełączeniu prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Wiec na Piazza Santa Croce odbył się z inicjatywy burmistrza Florencji Daria Nardelli, który jest prezesem stowarzyszenia sieci miast europejskich Eurocities.

Zwracając się podczas telemostu do uczestników wiecu, prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski dziękował za wyrazy solidarności, jakie płyną z wielu miast, gdzie w sobotę zorganizowano manifestacje przeciwko wojnie na Ukrainie. - Ta wojna nie została rozpoczęta przez nas, to jest cyniczna i okrutna inwazja ze strony Rosji - dodał.

Manifestacja we Florencji PAP/EPA/CLAUDIO GIOVANNINI

Zełenski: bombardują szpitale, kościoły, place, które są takie jak wasze

- Rosyjskie wojska otoczyły ukraińskie miasta i chcą je zniszczyć. Bombardują je przez 24 godziny na dobę, bombardują szpitale, kościoły, place, które są takie jak wasze - mówił ukraiński przywódca. Podkreślił, że "potrzebne są sankcje po to, by każdy rosyjski żołnierz zrozumiał, jaka jest cena każdego strzału oddanego do cywilów". - Musimy być razem we wspólnocie europejskiej - mówił.

Burmistrz Florencji wystosował apel do rządu Rosji: "Zatrzymajcie się, proszę, zanim w ruinach pogrzebana zostanie wszelka inicjatywa dyplomatyczna".

Przesłanie do protestujących wystosował również mer Kijowa Witalij Kliczko. - Nasza jedność i determinacja są znacznie silniejsze od jakiegokolwiek wojska czy broni. Razem bronimy zasad demokratycznych, Europy silnej i pokojowej- powiedział.

Demonstrancja "Nie dla wojny" we Florencji PAP/EPA/CLAUDIO GIOVANNINI

Trzaskowski w przemówieniu: europejskie miasta są zjednoczone

Do uczestników wiecu zwrócił się również w telełączeniu prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. - W wyniku okrutnego ataku Rosji na Ukrainę i wojny stoimy w obliczu największej fali uchodźców w europejskiej historii po II wojnie światowej - mówił. - Wszystkie europejskie miasta są zjednoczone i to jest ważne: gesty solidarności z naszymi ukraińskim przyjaciółmi i także z miastami, które są na pierwszej linii niesienia pomocy uchodźcom, przybywającym do Unii Europejskiej - powiedział prezydent stolicy.

Autor:mjz//now

Źródło: PAP